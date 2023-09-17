Британські лейбористи хочуть посилити співпрацю з ЄС у разі приходу до влади

Опозиційна Лейбористська партія Великої Британії, яка нині лідирує в рейтингах, хоче в разі перемоги на парламентських виборах і формування уряду посилити співпрацю з Європейським Союзом, порушену після Brexit.

Про це в інтерв’ю британській газеті The Observer розповів тіньовий міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі, пише "Європейська правда".

За словами Ламмі, нинішня "ізольованість і відстороненість Британії відчувається в усьому світі", а просуває це бачення нібито владна Консервативна партія на чолі з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

"Ми вважаємо дивним той факт, що Британія нині, за цього уряду, не вибудувала конструктивний діалог із Європейським Союзом. Ми хочемо підійти до перегляду наших торговельних угод дуже конструктивно, і ми хочемо спиратися на партнерство, як це було щодо України", – додав він.

Лейбористи пропонують укласти новий пакт про безпеку між Великою Британією і ЄС, а також створити формат самітів між Лондоном і Брюсселем на заміну нинішнім нерегулярним зустрічам на рівні міністрів.

Як зазначає The Observer, слова Ламмі відображають більшу впевненість лейбористів у курсі на зближення з ЄС у разі приходу до влади. Ймовірно, це частина зусиль партії з налагодження зв’язку зі США – як це було у 1990-х роках за Тоні Блера.

У 2016 році британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського Союзу, який набув чинності з 1 січня 2020 року. Цей курс тоді підтримала консервативна більшість у парламенті, а також частина лейбористів й дрібніших партій правого крила.

Нині ж частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня у липні. Крім того, британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.