Британские лейбористы хотят усилить сотрудничество с ЕС в случае прихода к власти

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании, которая сейчас лидирует в рейтингах, хочет в случае победы на парламентских выборах и формирования правительства усилить сотрудничество с Европейским Союзом, нарушенное после Brexit.

Об этом в интервью британской газете The Observer рассказал теневой министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, пишет "Европейская правда".

По словам Ламми, нынешняя "изолированность и отстраненность Британии ощущается во всем мире", а продвигает это видение якобы правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Риши Сунаком.

"Мы считаем странным тот факт, что Британия сейчас, при этом правительстве, не выстроила конструктивный диалог с Европейским Союзом. Мы хотим подойти к пересмотру наших торговых соглашений очень конструктивно, и мы хотим опираться на партнерство, как это было в отношении Украины", – добавил он.

Лейбористы предлагают заключить новый пакт о безопасности между Великобританией и ЕС, а также создать формат саммитов между Лондоном и Брюсселем на замену нынешним нерегулярным встречам на уровне министров.

Как отмечает The Observer, слова Ламми отражают большую уверенность лейбористов в курсе на сближение с ЕС в случае прихода к власти. Вероятно, это часть усилий партии по налаживанию связи с США – как это было в 1990-х годах при Тони Блэре.

В 2016 году британцы на референдуме поддержали выход страны из Европейского Союза, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Этот курс тогда поддержало консервативное большинство в парламенте, а также часть лейбористов и более мелких партий правого крыла.

Но нынче доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня в июле. Также британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем тридцать лет.