Уряд Швеції терміново збереться через зростання злочинного насильства

Міністр юстиції Швеції Гуннар Штрьоммер оголосив, що шведський уряд скликав позачергове засідання Ради з боротьби з організованою злочинністю на тлі збільшення кількості випадків насильницьких смертей у країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Штрьоммер сказав в інтерв’ю SVT у неділю.

На початку наступного тижня Рада по боротьбі з організованою злочинністю Швеції збереться, щоб обговорити ситуацію з насильством і те, яких заходів необхідно вжити, щоб зупинити вербування дітей та молоді в злочинні угруповання.

"Ми мобілізуємо зусилля із запобігання злочинності", – сказав шведський міністр юстиції.

Причиною скликання Ради стала хвиля насильства по всій Швеції. Лише за останні десять днів у країні було застрелено семеро людей, серед них – діти віком від 13 років.

Швецію кілька років тому охопили конфлікти між злочинними угрупованнями, які займаються торгівлею зброєю та наркотиками. Час від часу спалахують сутички між бандами, які використовують вогнепальну зброю та вибухівку.

Минулого року, за даними шведської поліції, було зафіксовано 90 вибухів і 101 спробу вибухових атак, а цьогоріч – уже понад 100 вибухів.

Рада по боротьбі з організованою злочинністю була створена у Швеції в грудні минулого року під головуванням міністра юстиції для вирішення проблеми зростання вуличного насильства.

Колишня прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що країна не змогла інтегрувати величезну кількість іммігрантів, яких вона прийняла за останні два десятиліття, що призвело до паралельних суспільств і бандитського насильства.