Правительство Швеции срочно соберется из-за роста преступного насилия

Министр юстиции Швеции Гуннар Штрьоммер объявил, что шведское правительство созвало внеочередное заседание Совета по борьбе с организованной преступностью на фоне увеличения количества случаев насильственных смертей в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Штрьоммер сказал в интервью SVT в воскресенье.

В начале следующей недели Совет по борьбе с организованной преступностью Швеции соберется, чтобы обсудить ситуацию с насилием и то, какие меры необходимо принять, чтобы остановить вербовку детей и молодежи в преступные группировки.

"Мы мобилизуем усилия по предотвращению преступности", – сказал шведский министр юстиции.

Причиной созыва Совета стала волна насилия по всей Швеции. Только за последние десять дней в стране были застрелены семь человек, среди них – дети в возрасте от 13 лет.

Швецию несколько лет назад охватили конфликты между преступными группировками, которые занимаются торговлей оружием и наркотиками. Время от времени вспыхивают столкновения между бандами, которые используют огнестрельное оружие и взрывчатку.

В прошлом году, по данным шведской полиции, было зафиксировано 90 взрывов и 101 попытка взрывных атак, а в этом году – уже более 100 взрывов.

Совет по борьбе с организованной преступностью был создан в Швеции в декабре прошлого года под председательством министра юстиции для решения проблемы роста уличного насилия.

Бывший премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не смогла интегрировать огромное количество иммигрантов, которых она приняла за последние два десятилетия, что привело к параллельным обществам и бандитскому насилию.