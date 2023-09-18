Євросоюз закличе до реформи Радбезу на Генасамблеї ООН

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про бажання Євросоюзу долучитись до реформи Редбезу ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своєму блозі.

За його словами, ЄС хоче не лише зберегти ООН та багатосторонню систему, але й модернізувати та зміцнити світовий порядок, заснований на правилах, що ґрунтуються на цінностях Загальної декларації прав людини.

Він зазначив, що своєю агресивною війною проти України Росія – ядерна держава і постійний член Ради Безпеки ООН – розтоптала Статут організації.

Як наголошує Боррель, РФ перешкоджає виконанню Радою Безпеки своєї ролі не лише в Україні, але й в інших місцях, тим самим ставлячи під загрозу довіру до всієї системи ООН.

"Для того, щоб відновити унікальну легітимність ООН, необхідно терміново зробити Раду Безпеки більш репрезентативною, щоб відобразити зміни, які відбулися у світі, і, зокрема, надати голос Африці", – вважає голова європейської дипломатії.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Сполучених Штатів закликала до "фундаментальних реформ" Організації Об’єднаних Націй, аби вона відображала нинішню ситуацію у світі.

Як відомо, до складу Ради безпеки ООН входять п'ять постійних членів – Велика Британія, США, Китай, Росія і Франція – і десять непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.

Питання про реформу органу особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

За даними ЗМІ, США почали розробку пропозиції реформи Радбезу ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.