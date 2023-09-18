Евросоюз призовет к реформе Совбеза на Генассамблее ООН

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил о желании Евросоюза приобщиться к реформе Редбеза ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в своем блоге.

По его словам, ЕС хочет не только сохранить ООН и многостороннюю систему, но и модернизировать и укрепить мировой порядок, основанный на правилах, основанных на ценностях Всеобщей декларации прав человека.

Он отметил, что своей агрессивной войной против Украины Россия – ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН – растоптала Устав организации.

Как отмечает Боррель, РФ препятствует выполнению Советом Безопасности своей роли не только в Украине, но и в других местах, тем самым ставя под угрозу доверие ко всей системе ООН.

"Для того, чтобы восстановить уникальную легитимность ООН, необходимо срочно сделать Совет Безопасности более репрезентативным, чтобы отразить изменения, которые произошли в мире, и, в частности, предоставить голос Африке", – считает глава европейской дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Соединенные Штаты призвала к "фундаментальным реформам" Организации Объединенных Наций, чтобы она отражала нынешнюю ситуацию в мире.

Как известно, в состав Совета безопасности ООН входят пять постоянных членов – Великобритания, США, Китай, Россия и Франция – и десять непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

Вопрос о реформе органа особенно остро встал в связи с полномасштабным вторжением России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

По данным СМИ, США начали разработку предложения реформы Совбеза ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.