Лейбористи хочуть кращої угоди з ЄС щодо Brexit в разі приходу до влади

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кейр Стармер заявив, що намагатиметься домовитись про набагато кращу угоду з Євросоюзом щодо Brexit, якщо його сила переможе на наступних парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

На його переконання, з Брюсселем можна домовитися про кращу угоду, зокрема про більш тісні торговельні відносини. Нинішня угода має бути переглянута у 2025 році.

"Майже всі визнають, що угода, яку уклав (колишній прем'єр Борис) Джонсон, не є хорошою – вона занадто тонка. У 2025 році ми спробуємо отримати набагато кращу угоду для Великої Британії", – вважає Стармер.

Водночас лідер лейбористів виключив повторне приєднання до митного союзу, єдиного ринку або ЄС. Однак, залишається незрозумілим, чи буде Брюссель готовий внести суттєві зміни до угоди.

"Ми повинні зробити так, щоб це працювало. Це не питання повернення назад, але я відмовляюся визнати, що ми не можемо змусити це працювати", – заявив Стармер.

Згідно з опитуваннями, Лейбористська партія лідирує з двозначним відривом. Парламентські вибори у Британії, як очікується, відбудуться в 2024 році.

Раніше повідомлялося, що лейбористи пропонують укласти новий пакт про безпеку між Великою Британією і ЄС, а також створити формат самітів між Лондоном і Брюсселем на заміну нинішнім нерегулярним зустрічам на рівні міністрів.

У 2016 році британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського Союзу, який набув чинності з 1 січня 2020 року. Цей курс тоді підтримала консервативна більшість у парламенті, а також частина лейбористів й дрібніших партій правого крила.

Нині ж частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня у липні. Крім того, британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.