Лейбористы хотят лучшего соглашения с ЕС по Brexit в случае прихода к власти

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что будет пытаться договориться о гораздо лучшем соглашении с Евросоюзом по Brexit, если его политсила победит на следующих парламентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Financial Times.

По его убеждению, с Брюсселем можно договориться о лучшем соглашении, в частности о более тесных торговых отношениях. Нынешнее соглашение должно быть пересмотрено в 2025 году.

"Почти все признают, что соглашение, которое заключил (бывший премьер Борис) Джонсон, не является хорошим – оно слишком тонкое. В 2025 году мы попытаемся получить гораздо лучшее соглашение для Великобритании", – считает Стармер.

В то же время лидер лейбористов исключил повторное присоединение к таможенному союзу, единому рынку или ЕС. Однако, остается непонятным, будет ли Брюссель готов внести существенные изменения в соглашение.

"Мы должны сделать так, чтобы это работало. Это не вопрос возврата назад, но я отказываюсь признать, что мы не можем заставить это работать", – заявил Стармер.

Согласно опросам, Лейбористская партия лидирует с двузначным отрывом. Парламентские выборы в Британии, как ожидается, состоятся в 2024 году.

Ранее сообщалось, что лейбористы предлагают заключить новый пакт о безопасности между Великобританией и ЕС, а также создать формат саммитов между Лондоном и Брюсселем на замену нынешним нерегулярным встречам на уровне министров.

В 2016 году британцы на референдуме поддержали выход страны из Европейского Союза, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Этот курс тогда поддержало консервативное большинство в парламенте, а также часть лейбористов и более мелких партий правого крыла.

Но нынче доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня в июле. Также британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем тридцать лет.