Бербок: Європа буде готова в разі повернення Трампа до Білого дому

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європа буде краще підготовлена, якщо Дональд Трамп знову стане президентом США, після шоку, викликаного його приходом до влади у 2016 році.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

За її словами, у 2016 році навряд чи хтось в Європі міг собі уявити, що президентом Сполучених Штатів буде людина, яка ставить під сумнів НАТО, який є "страхуванням життя" для європейців.

"Так багато речей в минулому були для нас повним шоком. Трамп вчинив деякі дії, які нас більш ніж дратують", – зізналась Бербок.

Водночас глава МЗС запевнила, що уряд Німеччини буде готовий працювати з Трампом, якщо той переможе на президентських виборах 2024 року.

Бербок також заявила, що під час візиту до США вона розповіла республіканським законодавцям, наскільки шокуючими були роки правління Трампа, але висловила впевненість, що підтримка України з боку Вашингтона продовжиться незалежно від того, хто буде президентом.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що йому "сподобалась" схвальна оцінка його намірів урегулювати повномасштабне вторгнення Росії в Україну від російського диктатора Владіміра Путіна.

Перед цим експрезидент США ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем.

Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї.