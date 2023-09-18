Бербок: Европа будет готова в случае возвращения Трампа в Белый дом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа будет лучше подготовлена, если Дональд Трамп снова станет президентом США, после шока, вызванного его приходом к власти в 2016 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Bloomberg.

По ее словам, в 2016 году вряд ли кто-то в Европе мог себе представить, что президентом Соединенных Штатов будет человек, который ставит под сомнение НАТО, который является "страхованием жизни" для европейцев.

"Так много вещей в прошлом были для нас полным шоком. Трамп совершил некоторые действия, которые нас более чем раздражают", – призналась Бербок.

В то же время глава МИД заверила, что правительство Германии будет готово работать с Трампом, если тот победит на президентских выборах 2024 года.

Бербок также заявила, что во время визита в США она рассказала республиканским законодателям, насколько шокирующими были годы правления Трампа, но выразила уверенность, что поддержка Украины со стороны Вашингтона продолжится независимо от того, кто будет президентом.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать полномасштабное вторжение России в Украину от российского диктатора Владимира Путина.

Перед этим экс-президент США уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником.

Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.