У Молдові затримали 11 українців, які незаконно потрапили в країну

Прикордонна поліція Молдови затримала 11 чоловіків-українців, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

За даними молдовських прикордонників, минулого тижня патруль виявив кількох осіб на шляху з молдовського міста Бессарабка до населеного пункту Серпневе в Україні.

За допомогою приладів нічного бачення прикордонники спостерігали за діями осіб під час незаконного перетину молдовсько-українського кордону, внаслідок чого було виявлено та ідентифіковано 11 чоловіків з України.

Один з громадян України, 24-річний чоловік, підозрюється в тому, що був провідником для інших чоловіків.

У справі тривають подальші процесуальні дії з метою документування та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Читайте статтю "ЄвроПравди": "Ухилянти" у безпеці. Чому ідея масової екстрадиції чоловіків з-за кордону приречена на провал