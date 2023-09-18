В Молдове задержали 11 украинцев, которые незаконно попали в страну

Пограничная полиция Молдовы задержала 11 мужчин-украинцев, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным молдавских пограничников, на прошлой неделе патруль обнаружил нескольких человек на пути из молдавского города Бессарабка в населенный пункт Серпневое в Украине.

С помощью приборов ночного видения пограничники наблюдали за действиями лиц во время незаконного пересечения молдавско-украинской границы, в результате чего было обнаружено и идентифицировано 11 мужчин из Украины.

Один из граждан Украины, 24-летний мужчина, подозревается в том, что был проводником для других мужчин.

По делу продолжаются дальнейшие процессуальные действия с целью документирования и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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