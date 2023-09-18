"Не втручалися і не плануємо": Київ відповів на заяви у Тбілісі про нібито підготовку заколоту

У Міністерстві закордонних справ України назвали неправдою заяви із силового блоку Грузії про нібито причетність Києва до підготовки заколоту проти чинної влади.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що Київ звернув увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – наголосив речник.

Нагадаємо, у Службі держбезпеки Грузії заявили, що у жовтні-грудні в країні нібито готують дестабілізацію з метою зміни влади насильницьким шляхом "за сценарієм Євромайдану", та що до цього нібито причетні екс-заступник міністра внутрішніх справ Грузії, нині заступник керівника воєнної розвідки України та особи у його підпорядкуванні, у тому числі з оточення Міхеїла Саакашвілі.

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