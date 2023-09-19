Бербок вимагає ухвалити резолюцію проти Путіна на Генасамблеї ООН

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вимагає рішучого сигналу проти президента РФ Владіміра Путіна через його загарбницьку війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Tagesschau.

За її словами, особливо в ці часи, коли російський президент атакує не лише європейський мирний порядок, але й Статут ООН, в Організації Об'єднаних Націй також не може бути "бізнесу як завжди".

"Попри всі кризи в цьому світі ми повинні не тільки просувати Статут ООН, особливо в ці дні, але й відстоювати його разом. Статут – це наш мир, (...) наше страхування життя в усьому світі", – наголосила Бербок.

У контексті російської агресії вона виділила питання дітей, викрадених Росією з України, а також питання відповідальності Путіна.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Сполучених Штатів закликала до "фундаментальних реформ" Організації Об’єднаних Націй, аби вона відображала нинішню ситуацію у світі.

Як відомо, до складу Ради безпеки ООН входять п'ять постійних членів – Велика Британія, США, Китай, Росія і Франція – і десять непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.

Питання про реформу органу особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

За даними ЗМІ, США почали розробку пропозиції реформи Радбезу ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.