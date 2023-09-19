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Бербок требует принять резолюцию против Путина на Генассамблее ООН

Вторник, 19 сентября 2023, 07:56

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует решительного сигнала против президента РФ Владимира Путина из-за его захватнической войны против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила перед встречей со своими коллегами из ЕС на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Tagesschau.

По ее словам, особенно в эти времена, когда российский президент атакует не только европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных Наций также не может быть "бизнеса как всегда".

"Несмотря на все кризисы в этом мире мы должны не только продвигать Устав ООН, особенно в эти дни, но и отстаивать его вместе. Устав – это наш мир, (...) наше страхование жизни во всем мире", – подчеркнула Бербок.

В контексте российской агрессии она выделила вопрос детей, похищенных Россией из Украины, а также вопрос ответственности Путина.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Соединенные Штаты призвала к "фундаментальным реформам" Организации Объединенных Наций, чтобы она отражала нынешнюю ситуацию в мире.

Как известно, в состав Совета безопасности ООН входят пять постоянных членов – Великобритания, США, Китай, Россия и Франция – и десять непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

Вопрос о реформе органа особенно остро встал в связи с полномасштабным вторжением России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

По данным СМИ, США начали разработку предложения реформы Совбеза ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.

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