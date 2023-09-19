В Австрії затримали ісламіста, який планував теракт

У Відні затримали 17-річного ісламіста, якого підозрюють у намірах вчинити теракт у столиці Австрії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Управління державного захисту та розвідки (DSN) Австрії.

Як йдеться у заяві відомства, після того як DSN отримало інформацію про те, що прихильник терористичної організації висловлює в чат-групі чіткі наміри здійснити теракт у Відні, були негайно вжиті подальші слідчі дії.

Прокуратура Відня видала ордер на обшук будинку та негайний арешт за обвинуваченням у членстві в терористичній організації підозрюваного, який раніше відзначався радикальними гаслами за допомогою ісламістських відеороликів.

Підозрюваний 17-річний громадянин Австрії розмістив у чаті свою фотографію з бойовим ножем у руці, а іншою рукою показував вітальний знак "Ісламської держави".

Він погрожував здійснити теракт у Відні за допомогою бойового ножа. Хлопець підтвердив свій намір у відповідь на запитання інших учасників чату, додавши, що готовий померти сам, та назвавши нападників у Відні, Берліні та Франції своїми зразками для наслідування.

Раніше у Бельгії суд виніс вироки шістьом обвинуваченим у справі про теракти в Брюсселі, які забрали життя 32 людей, сотні були поранені.

Головний підозрюваний Салах Абдеслам був засуджений до 20 років ув'язнення за участь у перестрілці за кілька днів до терактів 22 березня 2016 року.

Абдеслам вже відбуває у Франції довічне ув'язнення без права дострокового звільнення за теракти в Парижі у 2015 році.