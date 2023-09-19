В Австрії затримали ісламіста, який планував теракт
У Відні затримали 17-річного ісламіста, якого підозрюють у намірах вчинити теракт у столиці Австрії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Управління державного захисту та розвідки (DSN) Австрії.
Як йдеться у заяві відомства, після того як DSN отримало інформацію про те, що прихильник терористичної організації висловлює в чат-групі чіткі наміри здійснити теракт у Відні, були негайно вжиті подальші слідчі дії.
Прокуратура Відня видала ордер на обшук будинку та негайний арешт за обвинуваченням у членстві в терористичній організації підозрюваного, який раніше відзначався радикальними гаслами за допомогою ісламістських відеороликів.
Підозрюваний 17-річний громадянин Австрії розмістив у чаті свою фотографію з бойовим ножем у руці, а іншою рукою показував вітальний знак "Ісламської держави".
Він погрожував здійснити теракт у Відні за допомогою бойового ножа. Хлопець підтвердив свій намір у відповідь на запитання інших учасників чату, додавши, що готовий померти сам, та назвавши нападників у Відні, Берліні та Франції своїми зразками для наслідування.
Раніше у Бельгії суд виніс вироки шістьом обвинуваченим у справі про теракти в Брюсселі, які забрали життя 32 людей, сотні були поранені.
Головний підозрюваний Салах Абдеслам був засуджений до 20 років ув'язнення за участь у перестрілці за кілька днів до терактів 22 березня 2016 року.
Абдеслам вже відбуває у Франції довічне ув'язнення без права дострокового звільнення за теракти в Парижі у 2015 році.