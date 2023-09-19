В Австрии задержали исламиста, планировавшего теракт

В Вене задержали 17-летнего исламиста, которого подозревают в намерении совершить теракт в столице Австрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Управление государственной защиты и разведки (DSN) Австрии.

Как говорится в заявлении ведомства, после того как DSN получило информацию о том, что сторонник террористической организации выражает в чате четкие намерения совершить теракт в Вене, были немедленно предприняты дальнейшие следственные действия.

Прокуратура Вены выдала ордер на обыск дома и немедленный арест по обвинению в членстве в террористической организации подозреваемого, который ранее отличался радикальными высказываниями.

Подозреваемый 17-летний гражданин Австрии разместил в чате свою фотографию с боевым ножом в руке, а другой рукой показывал приветственный знак "Исламского государства".

Он угрожал совершить теракт в Вене с помощью боевого ножа, что подтвердил в ответ на вопросы других участников чата, добавив, что готов умереть сам, и назвав нападавших в Вене, Берлине и Франции своими примерами для подражания.

Ранее в Бельгии суд вынес приговоры шести обвиняемым по делу о терактах в Брюсселе, которые унесли жизни 32 человек, сотни были ранены.

Главный подозреваемый Салах Абдеслам был приговорен к 20 годам заключения за участие в перестрелке за несколько дней до терактов 22 марта 2016 года.

Абдеслам уже отбывает во Франции пожизненное заключение без права досрочного освобождения за теракты в Париже в 2015 году.