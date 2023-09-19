Сейм Литвы в резолюции призвал принять Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне

Сейм Литвы во вторник, 19 сентября, принял резолюцию, в которой обратился к странам Альянса с призывом пригласить Украину в НАТО во время Вашингтонского саммита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За резолюцию проголосовали 122 члена Сейма, которые приняли участие в голосовании.

"Украина является поставщиком безопасности, поэтому ее членство в НАТО укрепит Альянс, будет гораздо более эффективным и будет стоить меньше, чем нынешняя поддержка Украины для самообороны. При полной поддержке Украины практическими средствами, включая политическую поддержку НАТО, было бы правильно пригласить Украину присоединиться к НАТО", – говорится в документе.

Представляя резолюцию, председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павильонис отметил, что в подготовке этого документа принимали участие не только литовские депутаты, и те, кто подписал Акт о независимости Литвы – Витаутас Ландсбергис, Эмануэлис Зингерис, Альбинас Янушка, Пятрас Вайтекунас.

"Мы надеемся, что то, чего не удалось сделать в Вильнюсе, удастся добиться в Вашингтоне за десять месяцев", – подчеркнул Павильонис.

Он подчеркнул, что если членство Украины в НАТО не будет закреплено, существует угроза "плохого мира", что скажется и на безопасности Литвы.

Как известно, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Кроме того, был основан Совет Украина-НАТО. Кроме первого заседания на полях саммита, его также созвали по просьбе Киева после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.