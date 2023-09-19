Данія долучилась до ІТ-коаліції, створеної для ЗСУ

Данія спільно з Естонією та Люксембургом оголосили про наміри надавати підтримку Збройним силам України та українському Міністерству оборони у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та кіберзахисту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Відповідний лист про наміри був підписаний на зустрічі Консультативної групи з оборони України на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Данія підтримує Україну у сфері кіберзахисту з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року і, серед іншого, надала програмне забезпечення для посилення українського кіберзахисту. На сьогоднішній зустрічі в "Рамштайні" Данія також підтримала естонсько-люксембурзьку ІТ-коаліцію", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після зустрічі у форматі "Рамштайн" у червні Естонія та Люксембург пообіцяли підготувати проєкт зі створення ІТ-коаліції, яка зосередиться на кіберзахисті України.

Данія раніше оголосила, що спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України – серед них і 15 модернізованих Т-72.

Раніше міністр оборони Ллойд Остін, відкриваючи засідання контактної групи з питань оборони України, анонсував передачу Києву танків M1 Abrams найближчим часом.