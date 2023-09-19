Дания присоединилась к ІТ-коалиции, созданной для ВСУ

Дания совместно с Эстонией и Люксембургом объявили о намерениях оказывать поддержку Вооруженным силам Украины и украинскому Министерству обороны в сфере информационно-коммуникационных технологий и киберзащиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Соответствующее письмо о намерениях было подписано на встрече Контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Дания поддерживает Украину в сфере киберзащиты с момента вторжения России в феврале 2022 года и, среди прочего, предоставила программное обеспечение для усиления украинской киберзащиты. На сегодняшней встрече в "Рамштайне" Дания также поддержала эстонско-люксембургскую IТ-коалицию", – говорится в сообщении.

Напомним, после встречи в формате "Рамштайн" в июне Эстония и Люксембург пообещали подготовить проект по созданию ІТ-коалиции, которая сосредоточится на киберзащите Украины.

Дания ранее объявила, что совместно с другими странами закупает дополнительные 45 танков для Украины – среди них и 15 модернизированных Т-72.

Ранее министр обороны Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, анонсировал передачу Киеву танков M1 Abrams в ближайшее время.