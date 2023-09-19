Литва обговорила з посланцем Ватикану заяви Папи про "велику Росію"

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене на початку вересня зустрілася з посланником Ватикану в Литві, щоб обговорити нещодавні висловлювання Папи Римського Франциска про Росію, які викликали широкий резонанс.

Про це заявила речниця литовського МЗС Пауліна Левіцкіте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Заступниця міністра Йовіта Нелюпшене зустрілася з Апостольським нунцієм для бесіди 8 вересня", – зазначила вона.

У литовському МЗС не стали повідомляти подробиці зустрічі, однак Левіцкіте повідомила, що представнику Ватикану не вручали жодної дипломатичної ноти.

Наприкінці серпня Франциск сказав у відеозверненні до молодих католиків у Санкт-Петербурзі в серпні, що "ви – діти великої Росії, великих святих, царів, Петра Великого, Катерини II, російського народу великої культури і великої людяності".

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Після цього пресслужба Святого Престолу намагалася виправдати слова понтифіка, зазначивши, що той закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".