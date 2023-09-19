Литва обсудила с посланником Ватикана заявления Папы о "великой России"

Заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене в начале сентября встретилась с посланником Ватикана в Литве, чтобы обсудить недавние высказывания Папы Римского Франциска о России, которые вызвали широкий резонанс.

Об этом заявила пресс-секретарь литовского МИД Паулина Левицките, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Заместитель министра Йовита Нелюпшене встретилась с Апостольским нунцием для беседы 8 сентября", – отметила она.

В литовском МИД не стали сообщать подробности встречи, однако Левицките сообщила, что представителю Ватикана не вручали никакой дипломатической ноты.

В конце августа Франциск сказал в видеообращении к молодым католикам в Санкт-Петербурге в августе, что "вы – дети великой России, великих святых, царей, Петра Великого, Екатерины II, русского народа великой культуры и великой человечности".

На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

После этого пресс-служба Святого Престола пыталась оправдать слова понтифика, отметив, что тот призвал "не превозносить империалистическую логику".