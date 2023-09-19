Прем’єр Вірменії обговорив із Блінкеном загострення у Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі загострення ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу вірменського уряду.

Під час розмови Блінкен і Пашинян обговорювали нинішню ситуацію у Карабаху.

"Обидві сторони наголосили на неприпустимості застосування сили та необхідності використання міжнародних механізмів для деескалації", – йдеться у повідомленні уряду Вірменії.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху та закликав Баку негайно припинити "антитерористичну операцію".