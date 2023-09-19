Премьер Армении обсудил с Блинкеном обострение в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Во время разговора Блинкен и Пашинян обсуждали нынешнюю ситуацию в Карабахе.

"Обе стороны отметили недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов для деэскалации", – говорится в сообщении правительства Армении.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".