Зеленский в ООН пригласил государства на саммит по "формуле мира"

Президент Владимир Зеленский во вторник, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава государства напомнил, что в прошлом году на саммите "Группы двадцати" представил в общих чертах украинскую "формулу мира" как путь завершения войны России против Украины, и планирует сделать это на заседании Совета безопасности в среду, 20 сентября.

"За последний год "формула мира" стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах", – сказал он.

Зеленский добавил, что "формулу мира" поддержали полностью или частично более 140 государств и международных организаций, а ее положения могут стать основой прекращения других мировых конфликтов.

"Мы начали формат встреч между советниками по национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде состоялись важные переговоры и консультации по имплементации "формулы мира". И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии – к совместной подготовке саммита", – сказал президент.

Он также отверг любые "теневые договоренности" с Россией, напомнив о примере главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква ранее выразил надежду, что уже осенью удастся провести саммит по "формуле мира".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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