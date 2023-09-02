Греція має найбільшу площу вигорілих територій в Європі

З початку 2023 року до середини цього тижня площа вигорілих територій в Греції збільшилася на 270%.

Як пише "Європейська правда, про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на дані Національної обсерваторії Афін.

З 161 008 гектарами згарищ станом на середу Греція посідає перше місце серед 20 країн Середземномор'я, випереджаючи Іспанію з 84 315 гектарами та Італію з 63 061 гектаром. У Франції (+68%) та Марокко (+43%) також зафіксовано збільшення площі спалених територій, тоді як в інших країнах спостерігається її зменшення.

Сукупна кількість великих лісових пожеж (>30 га) в Греції з початку року до середини цього тижня вказує на зменшення на 20% порівняно з кількістю великих лісових пожеж, які в середньому (2002-2022 рр.) відбуваються в Греції в річному масштабі.

Збільшення кількості лісових пожеж зафіксовано в Іспанії (+80%), Франції (+198%), Марокко (+94%), Кіпрі (+2%), Лівії (+3%) і Словенії (+14%). Більше того, з 45 великими лісовими пожежами (>30 гектарів), зафіксованими станом на середу, Греція посідає сьоме місце серед 20 країн Середземномор'я.

Іспанія посідає перше місце з 344 лісовими пожежами протягом 2023 року. Середня площа вигоряння на одну велику лісову пожежу в Греції з початку року до середи збільшилася на 365% порівняно з відповідним середнім показником за період 2002-2022 років.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що величезні масштаби лісових пожеж, які вирують у країні, можна насамперед пояснити глобальним потеплінням.

Екологи, які виступають за посилення міжнародних дій для стримування зміни клімату, звинувачують грецьку владу в тому, що вона витрачає більше коштів на гасіння пожеж, ніж на їх запобігання.

Пожежу в грецькому Евросі, яка триває вже два тижні, називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. Вона вже забрала життя щонайменше 20 людей, а також знищила оселі й заповідні ліси.