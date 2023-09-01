Прем'єр Греції пояснив лісові пожежі в країні глобальним потеплінням

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що величезні масштаби лісових пожеж, які вирують у країні, можна насамперед пояснити глобальним потеплінням.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у парламенті, повідомляє DPA.

Прем'єр зазначив, що пожежам у липні та серпні передувало найспекотніше, найсухіше та найвітряніше літо від моменту початку спостережень. Голова уряду також віддав належне пожежникам, які прибули з усього ЄС, щоб допомогти загасити полум'я.

"Кліматична криза на крок попереду нас", – сказав Міцотакіс, додавши, що державним структурам буде все важче боротися з пожежами в майбутньому.

Водночас він пообіцяв, що влада розслідуватиме повідомлення про підпали. Маючи на увазі жителів регіону Еврос на кордоні з Туреччиною, які звинувачують мігрантів у підпалах та дозволяють собі акти самоуправства щодо них, прем'єр заявив, що уряд "не потерпить самозваних шерифів".

Пожежі тривають вже 13-й день поспіль у північно-східному регіоні Греції поблизу турецького кордону. Гірський регіон практично недоступний, а сильний вітер, що дме останніми тижнями, ускладнює гасіння пожеж. При цьому в лісовій місцевості знайшли тіла близько 20 людей, які, ймовірно, були нелегальними мігрантами.

Міцотакіс у четвер оголосив, що уряд використовуватиме безпілотники й встановить датчики температури в лісах для поліпшення превентивного гасіння пожеж.

Екологи, які виступають за посилення міжнародних дій для стримування зміни клімату, звинувачують грецьку владу в тому, що вона витрачає більше коштів на гасіння пожеж, ніж на їх запобігання.

Пожежу в грецькому Евросі називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. Вона вже забрала життя щонайменше 20 людей, а також знищила оселі й заповідні ліси.

Також повідомляють про десятки арештів людей, яких підозрюють в умисних підпалах.