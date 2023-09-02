П’ята частина словаків вважає, що наступний уряд має домагатися виходу з НАТО

20,3% словаків вважають, що наступний уряд, який сформується в результаті парламентських виборів у вересні, повинен запропонувати вихід країни з Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Це випливає з серпневого опитування, проведеного агентством AKO для телеканалу Joj TV, передає "Європейська правда".

За те, щоб новий словацький уряд запропонував вихід з НАТО виступають люди у віці від 50 до 65 років, люди з нижчим рівнем освіти і жителі Тренчинського, Банскобистрицького і Нітранського країв.

Водночас, на думку 73,2% респондентів, уряд не повинен домагатися виходу з НАТО. 6,1% респондентів не мали думки з цього питання, а 0,4% не захотіли відповідати.

На запитання "Чи повинен наступний уряд запропонувати вихід Словаччини з НАТО?" позитивно відповіли виборці руху "Республіка", Словацької національної партії SNS, SMER-SD та руху "Ми – сім'я".

Міністр оборони Словаччини Мартін Скленар зазначив у цьому контексті, що можливий нейтралітет Словаччини буде дуже дорогим.

"Нам довелося б найняти набагато більше солдатів і ще швидше модернізувати армію. Зараз ми витрачаємо на оборону приблизно два відсотки валового внутрішнього продукту, а нам довелося б вийти на рівень п'яти-шести відсотків", – додав Скленар.

Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішньополітична позиція країни може стати схожою на позицію угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про проросійські настрої у Словаччині дивіться у відео ЄвроПравди.