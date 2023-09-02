Пятая часть словаков считает, что следующее правительство должно добиваться выхода из НАТО

20,3% словаков считают, что следующее правительство, которое сформируется в результате парламентских выборов в сентябре, должно предложить выход страны из Североатлантического альянса (НАТО).

Это следует из августовского опроса, проведенного агентством AKO для телеканала Joj TV, передает "Европейская правда".

За то, чтобы новое словацкое правительство предложило выход из НАТО выступают люди в возрасте от 50 до 65 лет, люди с низким уровнем образования и жители Тренчинского, Банскобыстрицкого и Нитранского краев.

В то же время, по мнению 73,2% респондентов, правительство не должно добиваться выхода из НАТО. 6,1% респондентов не имели мнения по этому вопросу, а 0,4% не захотели отвечать.

На вопрос "Должно ли следующее правительство предложить выход Словакии из НАТО?" положительно ответили избиратели движения "Республика", Словацкой национальной партии SNS, SMER-SD и движения "Мы – семья".

Министр обороны Словакии Мартин Скленар отметил в этом контексте, что возможный нейтралитет Словакии будет очень дорогим.

"Нам пришлось бы нанять гораздо больше солдат и еще быстрее модернизировать армию. Сейчас мы тратим на оборону примерно два процента валового внутреннего продукта, а нам пришлось бы выйти на уровень пяти-шести процентов", – добавил Скленар.

Как сообщалось, президент Словакии Зузана Чапутова обеспокоена тем, что после предстоящих парламентских выборов внешнеполитическая позиция страны может стать похожей на позицию венгерского премьера Виктора Орбана.

О пророссийских настроениях в Словакии смотрите в видео ЕвроПравды.