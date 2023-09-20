Вірменія звернулася до ЄСПЛ через бойові дії Азербайджану

Вірменія звернулась до Європейського суду з прав людини через "антитерористичну операцію", яку напередодні проти Карабаху оголосив Азербайджан.

Як пише "Європейська правда", про це інформує News.am.

Повідомляють, що представник Єревана з міжнародних правових питань звернувся до ЄСПЛ з вимогою застосувати проміжний захід з метою запобігання незворотних втрат, що загрожують правам цивільного населення внаслідок "широкомасштабної агресії, розв'язаної Баку проти населення Нагірного Карабаху".

Зокрема, представник Вірменії вимагає зобов'язати Азербайджан припинити "обстріл усіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення".

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток".

Надвечір протести під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переросли у сутички. Протест зібрався також під посольством Росії – вірмени вимагають від Москви втрутитися у ситуацію.