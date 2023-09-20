Армения обратилась в ЕСПЧ из-за боевых действий Азербайджана

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за "антитеррористической операции", которую накануне против Карабаха объявил Азербайджан.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует News.am.

Представитель Еревана по международным правовым вопросам обратился в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры с целью предотвращения необратимых потерь, угрожающих правам гражданского населения в результате "широкомасштабной агрессии, развязанной Баку против населения Нагорного Карабаха".

В частности, представитель Армении требует обязать Азербайджан прекратить "обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения".

Как известно, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток".

К вечеру протесты под зданием правительства Армении в связи с "антитеррористической операцией" Баку против Карабаха переросли в столкновения. Протест собрался также под посольством России – армяне требуют от Москвы вмешаться в ситуацию.