Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії в Карабаху

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим після рішення Баку оголосити "антитерористичну операцію" проти Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Під час розмови з Алієвим Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху та піти на деескалацію ситуації.

"Держсекретар підкреслив, що військового рішення не існує, і що сторони повинні відновити діалог для вирішення розбіжностей між Баку та етнічними вірменами в Нагірному Карабаху", – йдеться в повідомленні.

В заяві Держдепу також говориться, що Блінкен відзначив висловлену Алієвим готовність до припинення військових дій та зустрічі представників Азербайджану і населення Нагірного Карабаху та наголосив на необхідності негайного виконання цієї домовленості.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі загострення ситуації у Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху та закликав Баку негайно припинити "антитерористичну операцію".