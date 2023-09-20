Генсек НАТО закликав надати Україні більше допомоги для ППО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує підсилення своєї протиповітряної оборони (ППО) боєприпасами, запчастинами та технічним обслуговуванням для вже наявних систем.

Як пише "Європейська правда", його цитує Tagesschau.

За його словами, посилення протиповітряної оборони є особливо важливим перед наближенням зими для захисту критично важливої інфраструктури.

Столтенберг додав, що союзники готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, адже необхідно дати зрозуміти президенту РФ Владіміру Путіну, що він не може відсидітися у війні.

"Якщо ми хочемо справедливого і тривалого миру, то військова підтримка України – це правильний шлях", – наголосив він.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін після засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") наголосив на важливості засобів протиповітряної оборони для Києва, особливо з настанням зимового періоду.

Перед цим глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що найближчими місяцями потрібно посилити протиповітряну оборону України.

Під час її зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві серед іншого йшлося про додаткові системи ППО для захисту української енергосистеми і портів.

Раніше Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, куди зокрема увійшло обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України.