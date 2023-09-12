Бербок закликала прискорити посилення ППО України перед зимою
Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що найближчими місяцями потрібно посилити протиповітряну оборону України.
Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава зовнішньополітичного відомства ФРН закликала захистити критичну інфраструктуру України під час прийдешньої холодної пори року.
"Тому я звертаюся до нас і наших партнерів: ми повинні натягнути зимову захисну парасольку ППО над критичною інфраструктурою України", – наголосила Бербок.
З цією метою, додала вона, найближчими місяцями потрібно посилити систему протиповітряної оборони IRIS-T в Україні.
"Слід заохочувати партнерів до передачі наявних систем ППО на зимовий період – якщо необхідно, тимчасово", – додала Бербок.
Напередодні глава німецького МЗС була в Києві з четвертим візитом від початку російської агресії.
Під час її зістрічі з українським колегою Дмитром Кулебою також йшлося про додаткові системи ППО для захисту української енергосистеми і портів.
Також Бербок під час свого візиту в Україну відвідала електропідстанцію поблизу Києва.