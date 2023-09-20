Розвідка Британії назвала причину послаблення російської оборони біля Бахмута 

У Міноборони Британії заявили, що передислокація російських повітряно-десантних військ на Запоріжжя послабила російську оборону навколо Бахмута.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу.

У відомстві нагадали, що з 15 вересня Збройні сили України контролюють села Кліщіївка та Андріївка, що розташовані приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Проте Росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою і дорогою Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко обороняти.

"Нещодавня передислокація російських Повітряно-десантних військ з Бахмута до Запоріжжя на півдні України, ймовірно, послабила російську оборону навколо Бахмута", – констатували у британському Міноборони.

Раніше британські аналітики вже розповідали, що російське командування почало перекидати під Роботине на Запоріжжі підкріплення з інших ділянок фронту, що зменшить можливості РФ вести наступальні дії.