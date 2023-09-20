Разведка Британии назвала причину ослабления российской обороны возле Бахмута

В Минобороны Великобритании заявили, что передислокация российских воздушно-десантных войск на Запорожье ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду.

В ведомстве напомнили, что с 15 сентября Вооруженные силы Украины контролируют села Клещеевка и Андреевка, расположенные примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области.

Этот тактический успех приблизил украинские силы к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения Бахмута с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещеевкой и дорогой Т 05-13, создавая препятствие, которое легко оборонять.

"Недавняя передислокация российских Воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожье на юге Украины, вероятно, ослабила российскую оборону вокруг Бахмута", – констатировали в британском Минобороны.

Ранее британские аналитики уже рассказывали, что российское командование начало перебрасывать под Роботино в Запорожье подкрепления с других участков фронта, что уменьшит возможности РФ вести наступательные действия.