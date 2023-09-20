Азербайджан заявляет о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявляет о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Заявление азербайджанского оборонного ведомства приводит государственное агентство АЗЕРТАДЖ, сообщает "Европейская правда".

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, которое поступило через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий", – говорится в заявлении.

В Минобороны утверждают, что договоренность была достигнута на следующих условиях:

- Расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.



- Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.



- Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией.

Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках и агрессии против "народа Карабаха".

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