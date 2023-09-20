ЕС предостерег Азербайджан от изгнания местного населения из Карабаха

В Евросоюзе прокомментировали объявление Азербайджаном о прекращении его военной операции в непризнанном Нагорном Карабахе на следующий день после ее начала и интенсивных боев в регионе.

Об этом в среду заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы приняли во внимание последнее объявление Министерства обороны Азербайджана, что было достигнуто соглашение о перемирии и прекращении военных действий. Мы ожидаем, что Азербайджан остановит нынешние военные действия", – сказал Стано.

По его словам, ЕС важно, чтобы эта нынешняя военная операция не была использована как повод для принудительного выдворения местного населения из Карабаха.

"Также важно немедленно вернуться к содержательному, честному и настоящему диалогу между Баку и Карабахом. Мы также приняли во внимание объявление, что такая встреча должна состояться 21 сентября", – сказал Стано.

Он подчеркнул, что ЕС наблюдает за ситуацией очень внимательно и страны-члены Евросоюза будут принимать следующие решения в этом контексте, учитывая развитие событий на месте.

Министерство обороны Азербайджана 20 сентября заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Это произошло после того, как местные карабахские власти согласились остановить огонь по предложению "российских миротворцев".

Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что армянская сторона не участвовала в подготовке договоренностей между Азербайджаном и "властями" Нагорного Карабаха.

МО Азербайджана заявило, что по договоренности расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются.

Пашинян заявил, что с августа 2021 года Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе.

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией