Двоє заступників голови Нацбанку Грузії пішли у відставку після рішення виконуючої обов’язки голови відмовитися від автоматичного виконання західних санкцій щодо громадян Грузії.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Виконуюча обов’язки голови Нацбанку Грузії Натія Турнава розпорядилася, що рахунки громадян Грузії у разі потрапляння їх у міжнародні санкційні списки не можуть заморожуватися автоматично, без обвинувального вироку суду у Грузії.

За кілька днів до цього під санкції США потрапив впливовий ексгенпрокурор Отар Парцхаладзе.

Турнава зазначила, що її розпорядження "не стосується конкретної людини", а прив’язка його до випадку з Парцхаладзе є "спробою політизувати питання".

Після цього стало відомо, що двоє заступників голови Нацбанку Грузії, Папуна Лежава й Арчіл Мерствірішвілі, подали заяви про відставку.

Два найбільших комерційних банки Грузії – TBC і Bank of Georgia – 20 вересня оголосили, що будуть дотримуватися західних санкцій, попри нові правила Нацбанку.



Натія Турнава заявила, що розпорядження є обов’язковим для усіх комерційних банків і вони "знайдуть рішення".

У зв’язку з ситуацією на 17 годину під Нацбанком збирають акцію протесту.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти ексгенпрокурора Грузії Парцхаладзе 14 вересня, його ім'я міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. З наведеної інформації випливає, що в ексгенпрокурора Грузії є грузинське й російське громадянства.

Нацбанк Грузії спершу оголосив, що обмежив доступ Парцхаладзе до банківських активів і фінансових операцій. Лідер керівної партії "Грузинська мрія" після того назвав крок Нацбанку таким, що нібито суперечить грузинській конституції та презумпції невинності.