У керівній партії Грузії обурилися арештом рахунків ексгенпрокурора через санкції США

У керівній партії Грузії обурилися рішенням Нацбанку заблокувати рахунки колишньому генпрокурору, який опинився у санкційному списку США.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

У Національному банку Грузії повідомили, що обмежили доступ до банківських активів та фінансових операцій колишньому генпрокурору Отару Парцхаладзе автоматично після того, як він опинився у санкційному списку США за зв’язки з російською ФСБ.

Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе назвав крок Нацбанку нібито таким, що суперечить грузинській конституції та презумпції невинності, оскільки з боку США не надано доказів звинувачень щодо Парцхаладзе.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти ексгенпрокурора Грузії Парцхаладзе 14 вересня, його ім'я міститься в переліку підсанкційних осіб Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. З наведеної інформації випливає, що в ексгенпрокурора Грузії є грузинське й російське громадянства.

Парцхаладзе назвав санкції США проти нього "вінцем десятирічної дискредитаційної кампанії" і вважає, що вони були "інспіровані конкретними людьми".