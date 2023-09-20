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У Єревані – другий день протестів після "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху

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Середа, 20 вересня 2023, 21:37

Вірменська опозиція в середу знову зібрала мітинг біля будівлі уряду в Єревані на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху, в якому Азербайджан здійснив "антитерористичні заходи", та з вимогою зміни влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн" і News.am.

Опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.

Коли політики пішли з площі перед будівлею уряду Вірменії, частина протестувальників залишились й вигукували антиурядові гасла. Через якийсь час між ними й поліцією почались сутички.

Вірменська поліція заявила, що дії громадян є незаконними, і почала застосовувати спецзасоби для розгону протестувальників.

Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху.

Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 

У ЄС застерегли Азербайджан від вигнання з регіону місцевого населення і закликали гідно поводитися з вірменами у Карабаху. 

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.

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Вірменія Нагірний Карабах