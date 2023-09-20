У Єревані – другий день протестів після "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху
Середа, 20 вересня 2023, 21:37
Вірменська опозиція в середу знову зібрала мітинг біля будівлі уряду в Єревані на підтримку невизнаного Нагірного Карабаху, в якому Азербайджан здійснив "антитерористичні заходи", та з вимогою зміни влади.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн" і News.am.
Опозиційні партії спершу заявили про створення національного комітету, який очолить рух за зміну влади у Вірменії, а також розробили "план дій" для цього, який зокрема передбачає ініціювання імпічменту прем’єра Нікола Пашиняна.
Коли політики пішли з площі перед будівлею уряду Вірменії, частина протестувальників залишились й вигукували антиурядові гасла. Через якийсь час між ними й поліцією почались сутички.
Clashes between protesters and police began in Yerevan— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023
Protesters throw stones and bottles at police officers in front of the government building.
One law enforcement officer was injured. pic.twitter.com/urIPJei8GA
Вірменська поліція заявила, що дії громадян є незаконними, і почала застосовувати спецзасоби для розгону протестувальників.
Паралельно відбуваються акції протесту під посольством Росії у Вірменії, учасники яких звинувачують Москву у "зраді" через невтручання після початку "антитерористичної операції" Азербайджану в Карабаху.
Meanwhile the situation at the Russian Embassy in Yerevan.— Clash Report (@clashreport) September 20, 2023
Armenians are tearing up their Russian passports. pic.twitter.com/C2ApZxZg0n
Як відомо, опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
Згодом у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.
У ЄС застерегли Азербайджан від вигнання з регіону місцевого населення і закликали гідно поводитися з вірменами у Карабаху.
Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.