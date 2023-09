В Ереване - второй день протестов после "антитеррористической операции" Азербайджана в Карабахе

Армянская оппозиция в среду снова собрала митинг у здания правительства в Ереване в поддержку непризнанного Нагорного Карабаха, в котором Азербайджан осуществил "антитеррористические мероприятия", и с требованием смены власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн" и News.am.

Оппозиционные партии сначала заявили о создании национального комитета, который возглавит движение за смену власти в Армении, а также разработали "план действий" для этого, который в частности предусматривает инициирование импичмента премьера Никола Пашиняна.

Когда политики ушли с площади перед зданием правительства Армении, часть протестующих остались и выкрикивали антиправительственные лозунги. Через некоторое время между ними и полицией начались столкновения.

