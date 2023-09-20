Укр Рус Eng

Італія перевірить Ryanair на предмет нечесної конкуренції

Середа, 20 вересня 2023, 22:16

Антимонопольне відомство Італії розпочало розслідування проти Ryanair через його звинувачення у зловживанні панівним становищем на ринку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Італійський регулятор вважає, що Ryanair, який у країні посідає чільне місце за кількістю маршрутів і рейсів, намагається збільшити вплив на ринок, пропонуючи інші туристичні послуги, як-то бронювання готелів та оренда автомобілів.

Це, підозрює відомство, шкодить туристичним агенціям Італії, які змушені купувати авіаквитки через платформу бронювання, що ставить їх у "значно менш сприятливі умови" стосовно цін та послуг.

Ryanair у відповідь привітав розслідування антимонопольного регулятора Італії, яке "дасть зрозуміти пасажирам, що вони повинні бронювати (квитки. – Ред.) напряму".

Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки, Ryanair лютує

Перевізник також риторично здивувався відсутності розслідування про те, чому ціни на рейси Ryanair й послуги, пропоновані туристичними-агентствами, часто набагато вищі, ніж на його сайті.

Розслідування щодо Ryanair в Італії відкрили після того, як перевізник розкритикував плани уряду країни обмежити ціни на авіаперельоти до та з італійських островів. Зрештою Рим від цієї ідеї відмовився.

За даними італійської влади, у 2022 році Ryanair перевіз 45,7 мільйона пасажирів в Італії. На перевізника припадає близько 37% національного й міжнародного ринку перевезень у країні.

Минулого року Угорщина оштрафувала Ryanair на 780 тисяч доларів після розслідування управління захисту прав споживачів щодо того, що авіакомпанія переклала вартість спеціального податку на пасажирів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Авіарейси