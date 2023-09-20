Італія перевірить Ryanair на предмет нечесної конкуренції

Антимонопольне відомство Італії розпочало розслідування проти Ryanair через його звинувачення у зловживанні панівним становищем на ринку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Італійський регулятор вважає, що Ryanair, який у країні посідає чільне місце за кількістю маршрутів і рейсів, намагається збільшити вплив на ринок, пропонуючи інші туристичні послуги, як-то бронювання готелів та оренда автомобілів.

Це, підозрює відомство, шкодить туристичним агенціям Італії, які змушені купувати авіаквитки через платформу бронювання, що ставить їх у "значно менш сприятливі умови" стосовно цін та послуг.

Ryanair у відповідь привітав розслідування антимонопольного регулятора Італії, яке "дасть зрозуміти пасажирам, що вони повинні бронювати (квитки. – Ред.) напряму".

Перевізник також риторично здивувався відсутності розслідування про те, чому ціни на рейси Ryanair й послуги, пропоновані туристичними-агентствами, часто набагато вищі, ніж на його сайті.

Розслідування щодо Ryanair в Італії відкрили після того, як перевізник розкритикував плани уряду країни обмежити ціни на авіаперельоти до та з італійських островів. Зрештою Рим від цієї ідеї відмовився.

За даними італійської влади, у 2022 році Ryanair перевіз 45,7 мільйона пасажирів в Італії. На перевізника припадає близько 37% національного й міжнародного ринку перевезень у країні.

Минулого року Угорщина оштрафувала Ryanair на 780 тисяч доларів після розслідування управління захисту прав споживачів щодо того, що авіакомпанія переклала вартість спеціального податку на пасажирів.