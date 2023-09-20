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Италия проверит Ryanair на предмет нечестной конкуренции

Среда, 20 сентября 2023, 22:16

Антимонопольное ведомство Италии начало расследование против Ryanair из-за его обвинений в злоупотреблении господствующим положением на рынке.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Итальянский регулятор считает, что Ryanair, который в стране занимает ведущее место по количеству маршрутов и рейсов, пытается увеличить влияние на рынок, предлагая другие туристические услуги, такие как бронирование отелей и аренда автомобилей.

Это, подозревает ведомство, вредит туристическим агентствам Италии, которые вынуждены покупать авиабилеты через платформу бронирования, что ставит их в "значительно менее благоприятные условия" относительно цен и услуг.

Ryanair в ответ приветствовал расследование антимонопольного регулятора Италии, которое "даст понять пассажирам, что они должны бронировать (билеты. – Ред.) напрямую".

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Перевозчик также риторически удивился отсутствию расследования о том, почему цены на рейсы Ryanair и услуги, предлагаемые туристическими-агентствами, часто намного выше, чем на его сайте.

Расследование в отношении Ryanair в Италии открыли после того, как перевозчик раскритиковал планы правительства страны ограничить цены на авиаперелеты до и с итальянских островов. В конце концов Рим от этой идеи отказался.

По данным итальянских властей, в 2022 году Ryanair перевез 45,7 миллиона пассажиров в Италии. На перевозчика приходится около 37% национального и международного рынка перевозок в стране.

В прошлом году Венгрия оштрафовала Ryanair на 780 тысяч долларов после расследования управления защиты прав потребителей относительно того, что авиакомпания переложила стоимость специального налога на пассажиров.

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