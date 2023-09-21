Президент Євроради на Радбезі ООН закликав Китай переконати РФ зупинити війну

Президент Європейської ради Шарль Мішель став учасником Радбезу ООН, де звернувся до Китаю із закликом вплинути на Росію, щоб вона припинила війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Євроради.

Мішель запропонував КНР об'єднати зусилля, щоб переконати Росію припинити злочинну війну, від якої страждає багато людей, а також переконати її поважати принципи Статуту ООН.

"Особливо я хотів би звернутися до шановного представника Китаю. Ви застерегли Росію від застосування ядерної зброї, і ми вітаємо це. Тепер ми просимо вас піти далі", – закликав він.

"Трагічний злочин розгортається на наших очах. І ми є свідками, всі ми. Ми повинні твердо стояти на боці тих, на кого напали, особливо тут, у Раді Безпеки", – додав президент Євроради.

"Саме для цього з'явився цей зал і саме для цього ми сьогодні тут зібралися: щоб сказати "ні" агресії. Захистити мир, безпеку і співробітництво між людьми і між усіма нашими країнами", – резюмував Мішель.

Раніше Зеленський, виступаючи в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку в середу, перелічив дві умови, які повинні бути виконані для повного припинення бойових дій в Україні.

Перше – повне виведення усіх російських сил і найманців із суверенної території України в кордонах 1991 року, включно з Чорноморським флотом Росії або "тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни".

Другим пунктом президент вказав повне повернення Україні ефективного контролю над усім державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях й Керченській протоці.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Генасамблеї ООН застеріг від "вдаваних рішень" у пошуку миру в Україні.