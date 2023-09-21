Президент Евросовета на Совбезе ООН призвал Китай убедить РФ остановить войну

Президент Европейского совета Шарль Мишель стал участником Совбеза ООН, где обратился к Китаю с призывом повлиять на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Мишель предложил КНР объединить усилия, чтобы убедить Россию прекратить преступную войну, от которой страдает много людей, а также убедить ее уважать принципы Устава ООН.

"Особенно я хотел бы обратиться к уважаемому представителю Китая. Вы предостерегли Россию от применения ядерного оружия, и мы приветствуем это. Теперь мы просим вас пойти дальше", – призвал он.

"Трагическое преступление разворачивается на наших глазах. И мы являемся свидетелями, все мы. Мы должны твердо стоять на стороне тех, на кого напали, особенно здесь, в Совете Безопасности", – добавил президент Евросовета.

"Именно для этого появился этот зал и именно для этого мы сегодня здесь собрались: чтобы сказать "нет" агрессии. Защитить мир, безопасность и сотрудничество между людьми и между всеми нашими странами", – резюмировал Мишель.

Ранее Зеленский, выступая в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке в среду, перечислил два условия, которые должны быть выполнены для полного прекращения боевых действий в Украине.

Первое – полный вывод всех российских сил и наемников с суверенной территории Украины в границах 1991 года, включая Черноморский флот России или "те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны".

Вторым пунктом президент указал полное возвращение Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генассамблее ООН предостерег от "мнимых решений" в поиске мира в Украине.