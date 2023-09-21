В Румунії під час автодорожніх робіт вибухнув газопровід: четверо загиблих

Четверо людей загинули минулої ночі внаслідок вибуху газопроводу поблизу румунського міста Каліманешть у повіті Вранча, п'ятеро поранених госпіталізовані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Antena 3 CNN.

Приблизно о 01:30 пожежників викликали у район Молдовського шосе – траси A7, де проходили будівельні роботи. Пожежу вдалося ліквідувати приблизно через три години.

В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей. На місці виявили чотири обгорілі тіла.

Двох чоловіків у віці 61 і 53 років, постраждалих від вибуху, перемістили гелікоптерами до лікарні в Бухаресті, вони отримали опіки тіла на 65% і 40% відповідно. Троє поранених не потребували допомоги в спеціалізованому закладі.

І загиблі, і постраждалі внаслідок пожежі виконували роботи на будмайданчику Молдовського шосе. Люди ущільнювали насип автомагістралі та працювали вздовж трубопроводу, хоча, як стверджує видання, їм наказали не наближатись до району газопроводу.

Трубопровід залягав на глибині 1,2 метра, у цьому районі були позначення, щоб люди знали, де пролягають труби. Однак під час робіт працівники зачепили трубопровід і через тиск у 35 бар та великий об'єм газу стався вибух.

У результаті вогонь пошкодив три автоцистерни та знищив три одиниці іншої техніки.

Нагадаємо, 20 вересня вранці на борту вантажного судна біля румунського порту Суліна стався вибух.