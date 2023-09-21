В Румынии во время автодорожных работ взорвался газопровод: четверо погибших

Четыре человека погибли минувшей ночью в результате взрыва газопровода вблизи румынского города Калиманешть в жудеце Вранча, пятеро раненых госпитализированы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Antena 3 CNN.

Примерно в 01:30 пожарных вызвали в район Молдовского шоссе – трассы A7, где проходили строительные работы. Пожар удалось ликвидировать примерно через три часа.

В результате инцидента пострадали пять человек. На месте обнаружили четыре обгоревших тела.

Двух мужчин в возрасте 61 и 53 лет, пострадавших от взрыва, переместили вертолетами в больницу в Бухаресте, они получили ожоги тела на 65% и 40% соответственно. Еще трое раненых не нуждались в помощи в специализированном учреждении.

И погибшие, и пострадавшие в результате пожара выполняли работы на стройплощадке Молдовского шоссе. Люди уплотняли насыпь автомагистрали и работали вдоль трубопровода, хотя, как утверждает издание, им приказали не приближаться к району газопровода.

Трубопровод залегал на глубине 1,2 метра, в этом районе были отметки, чтобы люди знали, где пролегают трубы. Однако во время работ работники задели трубопровод и из-за давления в 35 бар и большого объема газа произошел взрыв.

В результате огонь повредил три автоцистерны и уничтожил три единицы другой техники.

Напомним, 20 сентября утром на борту грузового судна возле румынского порта Сулина произошел взрыв.