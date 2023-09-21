Алієв вибачився перед Путіним за вбитих "російських миротворців", заявив Кремль

Пресслужба Кремля повідомила про телефонну розмову Владіміра Путіна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим після інциденту із загибеллю в результаті обстрілів у Нагірному Карабаху "російських миротворців".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови, ідеться в повідомленні Кремля, Алієв "вибачився і висловив глибокі співчуття з приводу трагічної загибелі в Карабаху 20 вересня військовослужбовців російського "миротворчого контингенту".

За словами Кремля, Алієв також висловив співчуття і заявив про готовність надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих.

Президент Азербайджану пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту.

20 вересня Росія заявила про загибель неназваної кількості своїх так званих "миротворців" у Нагірному Карабаху внаслідок обстрілу.

Міноборони РФ розповіло, що інцидент стався, коли військові з російського "миротворчого контингенту" поверталися зі свого спостережного посту.

Раніше у Москві відзначали, що Азербайджан лише в останній момент попередив російський контингент про свої "антитерористичні заходи" щодо Карабаху.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки