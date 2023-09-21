Алиев извинился перед Путиным за убитых "российских миротворцев", заявил Кремль

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после инцидента с гибелью в результате обстрелов в Нагорном Карабахе "российских миротворцев".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время разговора, говорится в сообщении Кремля, Алиев "извинился и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского "миротворческого контингента".

По словам Кремля, Алиев также выразил соболезнования и заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших.

Президент Азербайджана пообещал провести тщательное расследование инцидента.

20 сентября Россия заявила о гибели неназванного количества своих так называемых "миротворцев" в Нагорном Карабахе в результате обстрела.

Минобороны РФ рассказало, что инцидент произошел, когда военные из российского "миротворческого контингента" возвращались со своего наблюдательного поста.

Ранее в Москве отмечали, что Азербайджан лишь в последний момент предупредил российский контингент о своих "антитеррористических мерах" в отношении Карабаха.

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